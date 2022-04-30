В Башкирии майские праздники начнутся с кратковременных дождей со снегом

В Башкирии с первым днем мая придут кратковременные дожди, но пройдут они только местами, сообщает Гидрометцентр республики.

Первого мая днем температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, ночью – от +1 до +6 градусов, но при прояснениях, прогнозируют синоптики, возможны и заморозки в воздухе и на поверхности почвы с понижением температуры до -3 градусов.