Десятилетие науки и технологий в России: перспективы для Башкирии

Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Подобный шаг должен помочь в решении важнейших задач развития общества и страны. Власти хотят привлечь в исследования и разработки талантливую молодежь. К слову, у Башкортостана есть все задатки войти в число лидеров научно-технологического развития страны. Уже сегодня в каждом из вузов работают собственные лаборатории, в которых решаются те или иные задачи.

В уфимской лаборатории из пробирок в буквальном смысле появляются животные. В Центре прогрессивных технологий в Башкирии занимаются самым настоящим клонированием домашнего скота. Не так давно несколько искусственно созданных особей отправились в хозяйство Кушнаренковского района. Сейчас перед учеными стоит куда более серьезная задача – создать идеальную башкирскую корову.

Мы будем селектировать лучших особей, их будем использовать для получения генетического материала. Также возможно использовать эти особи животных для клонирования. Это будет перспективным направлением после геномной селекции. Рустем Ильясов, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики научно-образовательного центра БГАУ

Раньше многие хозяйства закупали крупный рогатый скот за рубежом. После санкций путь на иностранный рынок оказался закрыт. При этом просто получить такое же продуктивное потомство путем обычного скрещивания оказалось невозможно, поскольку из Европы приходили не чистокровные коровы, а гибриды. Именно поэтому в республике решено создать Центр генетики скота, в котором будут трудиться ученые.

Это даст возможность в будущем проводить геномную оценку животных. Фарит Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Не менее амбициозная задача у студентов нефтяного вуза. На факультете трубопроводного транспорта, как ни парадоксально, постепенно отходят от вопросов изучения «черного золота» в сторону обычной питьевой воды. Рано или поздно людям придется столкнуться с ее дефицитом. И молодые ученые поставили задачу решить эту проблему.

Мы изучаем те методы, которые позволят превратить грязную воду, соленую воду в пресную питьевую воду, а также методы ее перекачки на большие расстояния. Соответственно, необходимо подбирать способы транспортировки. Скорее всего, трубопроводным транспортом, и переделывать газо- и нефтепроводы под пресную воду. Анвар Валеев, доцент кафедры транспорта и хранения нефти и газа УГНТУ

Универсальные проблемы, с которыми сталкиваются все исследователи – недостаток финансирования и отсутствие кадров. Далеко не все молодые люди готовы становиться учеными. Чтобы привлечь в разработки свежие умы, президент страны объявил все последующие годы десятилетием науки и технологий.

Десятилетие науки и технологии превращается в механизм управления в научно-исследовательской повестке в федеральном масштабе. Многие процессы в силу естественных причин не могут быть реализованы за год. Олег Баулин, ректор УГНТУ

За последние годы республика добилась существенного прорыва. Это и создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, и успешный старт в вузовской программе «Приоритет 2030», и планы по строительству студенческого кампуса в Уфе. В условиях санкционного давления появилось множество других задач.

Интеграция науки, образования и бизнеса – важнейший вектор для движения республики вперёд. Как отметил Глава Башкортостана, вклад в фундаментальную науку носит эпохальный характер, то есть результаты могут появиться не сегодня и не завтра.

Это стратегически гениальный ход. Как раз когда говорят, что идет сильное санкционное давление, и предрекают экономический коллапс и так далее и принимается решение развивать науку и двигаться вперед именно в стратегических фундаментальных исследованиях и в целом с опорой на науку – это правильно. Ждем от нашей науки рекомендаций, новых продуктов, научных прорывов Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан