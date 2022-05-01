Десятилетие науки и технологий в России: перспективы для Башкирии

Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Подобный шаг должен помочь в решении важнейших задач развития общества и страны. Власти хотят привлечь в исследования и разработки талантливую молодежь. К слову, у Башкортостана есть все задатки войти в число лидеров научно-технологического развития страны. Уже сегодня в каждом из вузов работают собственные лаборатории, в которых решаются те или иные задачи.
В уфимской лаборатории из пробирок в буквальном смысле появляются животные. В Центре прогрессивных технологий в Башкирии занимаются самым настоящим клонированием домашнего скота. Не так давно несколько искусственно созданных особей отправились в хозяйство Кушнаренковского района. Сейчас перед учеными стоит куда более серьезная задача – создать идеальную башкирскую корову.
Раньше многие хозяйства закупали крупный рогатый скот за рубежом. После санкций путь на иностранный рынок оказался закрыт. При этом просто получить такое же продуктивное потомство путем обычного скрещивания оказалось невозможно, поскольку из Европы приходили не чистокровные коровы, а гибриды. Именно поэтому в республике решено создать Центр генетики скота, в котором будут трудиться ученые.
Не менее амбициозная задача у студентов нефтяного вуза. На факультете трубопроводного транспорта, как ни парадоксально, постепенно отходят от вопросов изучения «черного золота» в сторону обычной питьевой воды. Рано или поздно людям придется столкнуться с ее дефицитом. И молодые ученые поставили задачу решить эту проблему.
Универсальные проблемы, с которыми сталкиваются все исследователи – недостаток финансирования и отсутствие кадров. Далеко не все молодые люди готовы становиться учеными. Чтобы привлечь в разработки свежие умы, президент страны объявил все последующие годы десятилетием науки и технологий.
За последние годы республика добилась существенного прорыва. Это и создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, и успешный старт в вузовской программе «Приоритет 2030», и планы по строительству студенческого кампуса в Уфе. В условиях санкционного давления появилось множество других задач.
Интеграция науки, образования и бизнеса – важнейший вектор для движения республики вперёд. Как отметил Глава Башкортостана, вклад в фундаментальную науку носит эпохальный характер, то есть результаты могут появиться не сегодня и не завтра.
Опыт взаимодействия предприятий с научным сообществом республики уже давно успешно применяется в сфере авиадвигателестроения. Кроме того, в Уфе намерены открыть Институт фармации, тем самым активнее участвовать в создании экспериментальных препаратов и импортозамещающих программах.