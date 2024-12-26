В Башкирии прошёл предновогодний утренник для победителей олимпиад

У нас сегодня начались новогодние праздники для наших детишек. Мы хотим подарить новогоднее настроение, чудо и погрузить их в сказку, что чудеса бывают на свете. В этом году мы выбрали сказку «Кибернетический вызов, или миссия «Семья» как семья спасает Новый год. Это про то, что дороже семьи нет на этом свете никого. Это про семейные ценности, про дружбу. Если семья вместе, то можно победить всё на этом свете.

Гульшат Ибатова, режиссёр районного дома культуры