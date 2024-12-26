В Башкирии прошёл предновогодний утренник для победителей олимпиад

Спортсмены, победители и призеры всероссийских, а также республиканских олимпиад. Первыми приглашенными на предновогодний утренник в селе Иглино стали одарённые дети. В течение года они показывали лучшие результаты в учебе, спорте и различных конкурсах. Троим школьникам глава администрации Иглинского района за активную помощь волонтерским штабам вручила медаль «Волонтер года».

Участникам праздника в этот день показали новогоднюю сказку под названием «Кибернетический вызов или миссия «Семья»». В основе сюжета — конфликт между современной семьей и Кибернетом, похитившим волшебство Деда Мороза, чтобы сорвать встречу Нового года. Как и в любой сказке, и на этот раз «Добро» победило «Зло».

У нас сегодня начались новогодние праздники для наших детишек. Мы хотим подарить новогоднее настроение, чудо и погрузить их в сказку, что чудеса бывают на свете. В этом году мы выбрали сказку «Кибернетический вызов, или миссия «Семья» как семья спасает Новый год. Это про то, что дороже семьи нет на этом свете никого. Это про семейные ценности, про дружбу. Если семья вместе, то можно победить всё на этом свете.

Гульшат Ибатова, режиссёр районного дома культуры
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