В Башкирии прошёл предновогодний утренник для победителей олимпиад

Спортсмены, победители и призеры всероссийских, а также республиканских олимпиад. Первыми приглашенными на предновогодний утренник в селе Иглино стали одарённые дети. В течение года они показывали лучшие результаты в учебе, спорте и различных конкурсах. Троим школьникам глава администрации Иглинского района за активную помощь волонтерским штабам вручила медаль «Волонтер года».
Участникам праздника в этот день показали новогоднюю сказку под названием «Кибернетический вызов или миссия «Семья»». В основе сюжета — конфликт между современной семьей и Кибернетом, похитившим волшебство Деда Мороза, чтобы сорвать встречу Нового года. Как и в любой сказке, и на этот раз «Добро» победило «Зло».