В России аграриям упростили доступ к льготным кредитам

Аграрии смогут получить недорогие кредиты на покупку сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестиционных проектов и не только. Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кредиты до 10 миллиардов рублей будут субсидироваться до 100% ключевой ставки Центробанка. Такие займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых. Принятое решение позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий важной для экономики отрасли. Тем более, что многие фермеры закладывали свои проекты еще до кризиса.

К примеру, предприниматель из Кигинского района еще в 2020-м получил зеленый свет на строительство крупного птицеводческого комплекса.

Работы перед механизаторами – поле непаханое. Причем в буквальном смысле слова. Почти два десятка лет эти земли были бесхозными. Чтобы вновь их обработать и засеять, комбайнеру Руслану Мужаеву приходилось проезжать по одному и тому же участку по нескольку раз.

Тяжело техника шла, по нескольку раз пахали. Благо, комбайны новые, работать комфортно. Я до этого в колхозе работал, там трактора были старые, зарплата маленькая. Теперь же мы начинаем новую жизнь. Руслан Мужаев, механизатор

Земли сельхозназначения местный фермер Динар Ахметдинов получил в аренду год назад. Причем на льготных условиях, без проведения торгов. Мужчина намерен реализовать в Кигинском районе крупный инвестпроект по выращиванию цыплят на базе уже существующего птицеводческого комплекса. В 2020-м предпринимателя в ходе рабочего визита поддержал Радий Хабиров, пригласив на «Инвестиционный час».

Всю кормовую базу предприниматель намерен выращивать сам. Работает по науке, выполняя в срок все необходимые мероприятия по обработке земли. Год назад фермер уже засеивал часть своих полей весьма нетипичными для данных мест культурами, которые с успехом прижились.