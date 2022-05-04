В Альшеевском районе открыли памятник участникам Великой Отечественной войны

Торжественная церемония состоялась в деревне Старовасильевке. Инициатором создания стелы стал местный предприниматель. Прежде чем установить мемориал, организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы поименно восстановить списки всех ветеранов.
На открытие первого в Старовасильевке памятника героям Великой Отечественной собрались всем селом. Некоторые приехали из соседних деревень. Вот только самих ветеранов, увы, уже не было. Последний из этого сельсовета участник войны умер в прошлом году.
Увековечить память героям хотели давно. Причем всякий раз за это брались энтузиасты из числа самих жителей. В прошлом году на горе установили стелу ветеранам боевых действий. После чего один из предпринимателей подумал, почему бы не поставить памятник и внутри самого села.
Возложить цветы к мемориалу пришли отставные военные, участники ветеранского братства и не только. Организаторам пришлось проделать большую работу, прежде чем составить список всех участников ВОВ. Изначально в нем было лишь 80 человек, но покопавшись в архивах, нашли еще порядка 40 фамилий. Но вот отчества у некоторых все-таки оказались забыты.
Итого 124 фамилии. Всего же из Альшеевского района на фронт ушли более 12 тысяч человек, почти половина из них не вернулась с поля боя. 9 уроженцев стали Героями Советского Союза. Сейчас в районе в живых остался лишь один единственный ветеран.