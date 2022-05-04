В Альшеевском районе открыли памятник участникам Великой Отечественной войны

Торжественная церемония состоялась в деревне Старовасильевке. Инициатором создания стелы стал местный предприниматель. Прежде чем установить мемориал, организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы поименно восстановить списки всех ветеранов.

На открытие первого в Старовасильевке памятника героям Великой Отечественной собрались всем селом. Некоторые приехали из соседних деревень. Вот только самих ветеранов, увы, уже не было. Последний из этого сельсовета участник войны умер в прошлом году.

На сегодняшнем мероприятии передача памяти нашим детям, внукам. Основная цель заключается в этом. Сердце, конечно, болит, мы их помним. А когда мы их помним, они живы. Рафис Хурамшин, председатель Совета ветеранов Мендяновского сельсовета

Увековечить память героям хотели давно. Причем всякий раз за это брались энтузиасты из числа самих жителей. В прошлом году на горе установили стелу ветеранам боевых действий. После чего один из предпринимателей подумал, почему бы не поставить памятник и внутри самого села.

Пожалуйста, все поименно, все выходцы из этой деревни, вернувшиеся, оставшиеся, в том числе мой дед – в мае 45-го года без вести пропал. Т.е. через 77 лет у него в родной деревне в святом месте, рядом с мечетью, появился наконец надгробный камень. Рифмир Хабутдинов, предприниматель, создатель памятника

Возложить цветы к мемориалу пришли отставные военные, участники ветеранского братства и не только. Организаторам пришлось проделать большую работу, прежде чем составить список всех участников ВОВ. Изначально в нем было лишь 80 человек, но покопавшись в архивах, нашли еще порядка 40 фамилий. Но вот отчества у некоторых все-таки оказались забыты.