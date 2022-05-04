В Башкирии обсудили перспективы сотрудничества органов власти и учреждений ФСИН

Перспективы сотрудничества органов власти и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний обсудили в Стерлитамаке. Делегация, в которую вошли представители Госдумы, администрации города и правоохранительных органов, посетила исправительный центр №1 и участок колонии-поселения при исправительной колонии №21 уголовно-исполнительной системы Башкортостана.
Депутат Динар Гильмутдинов ознакомился с условиями быта и труда осужденных, а также осмотрел площади сельскохозяйственного назначения, в том числе отапливаемые теплицы, приспособленные для круглогодичного выращивания различных продуктов и цветочной рассады.