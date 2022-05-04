В Башкирии обсудили перспективы сотрудничества органов власти и учреждений ФСИН

С учреждениями УФСИН город давно и плотно взаимодействует. Потому что мы понимаем, что все озеленение городское – это наше ежегодная посадка цветов, вся красота, которая в городе создается, это создается вместе силами нашего городского предприятия РСУ ДОР и силами УФСИН. Потому что более 260 тысяч цветов многолетних, однолетних мы приобретаем именно здесь.

Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака