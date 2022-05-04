В Башкирии обсудили перспективы сотрудничества органов власти и учреждений ФСИН

Перспективы сотрудничества органов власти и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний обсудили в Стерлитамаке. Делегация, в которую вошли представители Госдумы, администрации города и правоохранительных органов, посетила исправительный центр №1 и участок колонии-поселения при исправительной колонии №21 уголовно-исполнительной системы Башкортостана.

Депутат Динар Гильмутдинов ознакомился с условиями быта и труда осужденных, а также осмотрел площади сельскохозяйственного назначения, в том числе отапливаемые теплицы, приспособленные для круглогодичного выращивания различных продуктов и цветочной рассады.

Мы не просто приехали посмотреть, мы изучаем для себя, насколько они конкурентоспособны, и самое главное, конкурентоспособность – это рубль. Снижение ценовой политики – это самое главное в нашей среде, нашей стране и все остальное. Тут есть практически весь борщевой набор, поэтому надо идти продавать и делать приятное людям.

Динар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы
Фото №1 - В Башкирии обсудили перспективы сотрудничества органов власти и учреждений ФСИН

С учреждениями УФСИН город давно и плотно взаимодействует. Потому что мы понимаем, что все озеленение городское – это наше ежегодная посадка цветов, вся красота, которая в городе создается, это создается вместе силами нашего городского предприятия РСУ ДОР и силами УФСИН. Потому что более 260 тысяч цветов многолетних, однолетних мы приобретаем именно здесь. 

Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака
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