В Башкирии продолжают искать 67-летнего мужчину с потерей памяти

В Октябрьском продолжаются поиски 67-летнего горожанина. 22 апреля Михаил Баранов ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.

Приметы: худощавый, рост 158 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в темно-синюю куртку, штаны темно-серого цвета, голубой свитер, черную шапку и черные кеды.