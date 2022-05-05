В Башкирии продолжают искать 67-летнего мужчину с потерей памяти

В Октябрьском продолжаются поиски 67-летнего горожанина. 22 апреля Михаил Баранов ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.
Приметы: худощавый, рост 158 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения пенсионер был одет в темно-синюю куртку, штаны темно-серого цвета, голубой свитер, черную шапку и черные кеды.
Волонтеры делают все возможное, чтобы найти мужчину. Поисковики сообщают, что он страдает потерей памяти. Телефоны для связи: 8 (937) 320 44 74, 8 (800) 700 54 52 или 02.