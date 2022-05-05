Президент России подписал указ о присвоении почётных званий четырём жителям Башкирии

Накануне, 4 мая, Президент России подписал указ о присвоении почётных званий гражданам страны. Среди тех, кого наградят, есть и жители Башкирии. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации РФ.

Фото №1 - Президент России подписал указ о присвоении почётных званий четырём жителям Башкирии

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» получила педагог математики уфимского лицея №42 Альфия Султанова.

Заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ стал профессор кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых промыслов» УГНТУ Фанзиль Мугаллимов.

Звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ» получил советник гендиректора АО «Комбинат рабочей одежды» Михаил Цукерман.

Заслуженным машиностроителем РФ стал начальник отдела службы производственной логистики АО «Инман» Ринер Кагарманов.

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