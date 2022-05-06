В Башкирии осудят экс-депутата, которого обвинили в убийства инвалида

В Мелеузе перед судом предстанет бывший депутат Совета городского поселения. Его обвинили в жестоком убийстве 38-летнего инвалида.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа прошлого года мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков в мастерской. Между ними вспыхнула ссора, во время которой экс-депутат нанёс хозяину помещения около 33 ударов руками и ногами. Также он избил оппонента различными подручными средствами. От полученных травм несчастный скончался.

Экс-депутат вынес тело погибшего на улицу, скрылся с места происшествия, а после вернулся к мастерской с невестой, с которой якобы и увидел первый раз убитого.