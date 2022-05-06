Стало известно, сколько официальных пляжей откроется в Уфе

Заместитель начальника Управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев рассказал о подготовке города к летнему сезону. Подготовку обсудили на оперативном совещании в администрации города.
Стало известно, что в столице для гостей и жителей будет организовано 10 официальных пляжей. По три в Ленинском и Калининском районах города, два — в Октябрьском и по одному в Дёмском и Кировском районах.
Пляж «Карьерное» расположится на озере Глубоком, «Солнечный» - на реке Белой, «Берег солнца» и «Сипайловские Сочи» на реке Уфа. Также на Уфимке отдыхающих будет принимать пляж «Песчаный», на озере Тёплом - «Гольфстрим» и «Райский берег», на Белой - «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак-Яр Нижегородка».