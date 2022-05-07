В Башкирии 8 и 9 мая прогнозируют ночные заморозки

В Башкирии 8 и 9 мая прогнозируют понижение температуры вплоть до заморозков. Синоптики Башгидрометцентра также предупредили о возможных осадках.

Восьмого мая в республике ветер будет слабым, существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируют местами заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы до -5 градусов. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.