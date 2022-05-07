В Башкирии до начала учебного года достроят проблемное здание школы

Строительство проблемного здания школы в селе Старый Сибай завершится до начала учебного года. Премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по Зауралью проинспектировал стройплощадку.
Начиная с 12 мая еженедельно на заседании правительства ответственные за возведение объекта будут докладывать о ходе строительства.
Также в ходе рабочей поездки Андрей Назаров посетил школу №6 города Сибая, на базе которой планируется возведение нового здания на 725 мест по самым современным технологиям. Премьер-министр республики сообщил, что разработанный проект представляет собой современный комплекс, спроектированный по нормам, предъявляемым к учебным заведениям.