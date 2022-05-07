В Башкирии до начала учебного года достроят проблемное здание школы

Строительство проблемного здания школы в селе Старый Сибай завершится до начала учебного года.  Премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по Зауралью проинспектировал стройплощадку.

Начиная с 12 мая еженедельно на заседании правительства ответственные за возведение объекта будут докладывать о ходе строительства.

Я почему отвожу три месяца – в середине августа мы уже должны ставить мебель и решать остальные вопросы.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии до начала учебного года достроят проблемное здание школы

Также в ходе рабочей поездки Андрей Назаров посетил школу №6 города Сибая, на базе которой планируется возведение нового здания на 725 мест по самым современным технологиям. Премьер-министр республики сообщил, что разработанный проект представляет собой современный комплекс, спроектированный по нормам, предъявляемым к учебным заведениям.

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