В Башкирии до начала учебного года достроят проблемное здание школы

Строительство проблемного здания школы в селе Старый Сибай завершится до начала учебного года. Премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по Зауралью проинспектировал стройплощадку.

Начиная с 12 мая еженедельно на заседании правительства ответственные за возведение объекта будут докладывать о ходе строительства.

Я почему отвожу три месяца – в середине августа мы уже должны ставить мебель и решать остальные вопросы. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан