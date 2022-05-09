Как в городах и районах Башкирии празднуют День Победы в 2022 году

Торжественный марш и «Бессмертный полк» прошли во всех районах и городах республики.

День Победы в Сибае начался у мемориала «Вечный огонь», у которого горожане почтили память павших солдат и офицеров. Студенты и ученики кадетских классов готовились к торжественному маршу два месяца. Чеканный шаг и выправку молодежь продемонстрировала на Центральной городской площади.

Парад военной техники и знамя Победы над головой. В Чекмагушевском районе торжественный марш открыл автопробег ретро-автомобилей. 12 машин: Газ 67, «Волга», «Победа» 1947 года, мотоциклы «Иж». После шествия «Бессмертного полка» возложили цветы к мемориалу памяти. Для всех желающих работала полевая кухня. После парада праздник продолжился в парке семейного отдыха.

В селе Темясово Баймакского района накануне Дня Победы открылся новый сквер. Его посвятили памяти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в состав которой входили более 500 человек из района, восемь – из Темясово. Зрелищным представлением стало шествие конников по улицам села. В настоящей военной форме и со знаменем Победы, они будто перенеслись в машине времени.