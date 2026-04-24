«Паровоз Победы» побывает в трех городах Башкирии

«Паровоз Победы» побывает в трех городах Башкортостана – в Уфе, в Стерлитамаке и впервые в Туймазах. Так, в воскресенье в 9:30 он прибудет на первую платформу столицы республики. У жителей и гостей Уфы будет почти два с половиной часа для осмотра военной экспозиции.
Во главе состава действующий, празднично украшенный паровоз «Лебедянка». Локомотивная бригада будет встречать в форме военных лет. В поезд также включены 11 платформ с эксклюзивными экспонатами оружия и техники времен Великой Отечественной войны, образцы уникального боевого стрелкового оружия и пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Также в воскресенье «Паровоз Победы» проедет в Стерлитамак, в понедельник – в Туймазы.