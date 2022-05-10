В Башкирии за сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 77 пациентов (286 930), выздоровели – 62 (280 450). Смертей от коронавирус за сутки не зарегистрировано. За всё время пандемии скончались 5625 человек. Госпитализировано за сутки 25 человек.