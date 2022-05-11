В Башкирии продолжают искать Геннадия Сычкова, пропавшего полтора года назад после корпоратива

Продолжаются поиски уроженца Мелеузовского района Башкирии Геннадия Сычкова. Накануне у него был день рождения - мужчине исполнилось 36 лет. Близкие Геннадия не теряют надежды найти его живым - они вновь разместили в соцсетях объявление о его поисках.