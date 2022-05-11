В Башкирии продолжают искать Геннадия Сычкова, пропавшего полтора года назад после корпоратива

Продолжаются поиски уроженца Мелеузовского района Башкирии Геннадия Сычкова. Накануне у него был день рождения - мужчине исполнилось 36 лет. Близкие Геннадия не теряют надежды найти его живым - они вновь разместили в соцсетях объявление о его поисках.
- Дома все ждем и надеемся, приди, услышь нас, ждем тебя при любой сложившийся ситуации, - написала родственница Геннадия Сычкова в одном из сообществ в социальных сетях.
Геннадий Сычков пропал при загадочных обстоятельствах 27 декабря 2020 года – мужчина не вернулся домой после новогоднего корпоратива. Родные и близкие мужчины просят обладающих какой-либо информацией позвонить по номеру 112.
Приметы Геннадия Сычкова: рост 176 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, прямые, глаза светлые.
Был одет в длинную куртку темного цвета с капюшоном, джинсовые брюки синего цвета, ботинки коричневого цвета, майка белого цвета свитер бежевого цвета. Шапки, шарфа и перчаток у него не было.