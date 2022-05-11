В Башкирии открыли мемориальную доску заслуженному артисту БАССР Фатхислама Галяутдинова

Вернулся в родной театр. В Сибае открыли мемориальную доску заслуженного артиста БАССР Фатхислама Галяутдинова.
В 1940 году он окончил Уфимское театрально-художественное училище, однако в творческие планы молодого актёра вмешалась Великая Отечественная война. Вернувшись через семь лет домой, большую часть своей жизни он отдал Сибайскому театру.
На открытие мемориальной доски Фатхислава Галяутдинова приехали его родные, коллеги, друзья, представители администрации города и почитатели его таланта. Присутствующие отметили большой вклад актера в становления культурного учреждения, и назвали его золотым столбом Сибайского драмтеатра.