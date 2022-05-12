В Башкирии появятся ещё две солнечные электростанции

В Башкирии появятся две новые солнечные электростанции. Об этом рассказал министр промышленности и инноваций Башкирии Александр Шельдяев на оперативном совещании.

Станции запустят к концу 2022 года. Башкирия занимает пятое место в России по развитию солнечной энергии. В апреле 2021 года в республике появилась СЭС на «Полиэфе». Зелёная электроэнергия поможет снизить выбросы парниковых газов при производстве.