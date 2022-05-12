В Башкирии появятся ещё две солнечные электростанции

В Башкирии появятся две новые солнечные электростанции. Об этом рассказал министр промышленности и инноваций Башкирии Александр Шельдяев на оперативном совещании.
Станции запустят к концу 2022 года. Башкирия занимает пятое место в России по развитию солнечной энергии. В апреле 2021 года в республике появилась СЭС на «Полиэфе». Зелёная электроэнергия поможет снизить выбросы парниковых газов при производстве.
Александр Шельдяев сообщил, что будут открыты Агидельские СЭС мощностью 9,98 МВт с объемом инвестиций 925 млн рублей и «Баймакская СЭС-1» мощностью 10 МВт с объемом инвестиций 800 млн рублей.
Фото: пресс-служба Главы РБ.