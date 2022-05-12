В МФЦ Башкирии запустили новый сервис по выдаче готовых документов через постаматы

В МФЦ избавятся от очередей, а клиентам – облегчат путь за документами. В Башкортостане посетители Многофункциональных центров теперь могут получить готовые документы через постаматы. Новое оборудование установили в пяти крупных офисах республики.

В день обращения заявителю предложат на выбор получить готовые документы через автоматизированный терминал или обычным способом. После того, как они поступят в МФЦ, будет отправлено SMS-уведомление на номер телефона с кодом, после чего в любое удобное время посетитель сможет забрать документы из ячейки постамата. Пока получить готовые документы можно по девяти услугам. В дальнейшем этот перечень будет расширен.