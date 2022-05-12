В МФЦ Башкирии запустили новый сервис по выдаче готовых документов через постаматы

В МФЦ избавятся от очередей, а клиентам – облегчат путь за документами. В Башкортостане посетители Многофункциональных центров теперь могут получить готовые документы через постаматы. Новое оборудование установили в пяти крупных офисах республики.

В день обращения заявителю предложат на выбор получить готовые документы через автоматизированный терминал или обычным способом. После того, как они поступят в МФЦ, будет отправлено SMS-уведомление на номер телефона с кодом, после чего в любое удобное время посетитель сможет забрать документы из ячейки постамата. Пока получить готовые документы можно по девяти услугам. В дальнейшем этот перечень будет расширен.

Я очень удивилась, что через постамат можно получать документы. Это удобно, в очереди не нужно стоять, записываться.

Татьяна Галкина, посетитель

Постаматы размещены в пяти крупных МФЦ разных городов. Два в Уфе, а также в Стерлитамаке, Нефтекамске и Ишимбае

Лилия Минлина, руководитель пресс-службы МФЦ Республики Башкортостан
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