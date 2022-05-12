В Башкирии ищут преступника, который обманул доверчивую пенсионерку

В полицию Нефтекамска обратился сын 83-летней местной жительницы. Он сообщил, что его маму обманули мошенники.
10 мая на домашний телефон пенсионерки позвонил мужчина, который представился её сыном и сообщил, что попал в аварию. Он пожаловался, что его могут арестовать, поэтому попросил приготовить 50 тысяч рублей и отдать их мужчине, который придёт к ней.
Пенсионерка не смогла отличить голос мужчины и сына. За деньгами пришёл неизвестный мужчина. Горожанка без раздумий отдала ему деньги, чтобы защитить сына. Теперь мошенника ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.