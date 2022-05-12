В Башкирии ищут преступника, который обманул доверчивую пенсионерку

10 мая на домашний телефон пенсионерки позвонил мужчина, который представился её сыном и сообщил, что попал в аварию. Он пожаловался, что его могут арестовать, поэтому попросил приготовить 50 тысяч рублей и отдать их мужчине, который придёт к ней.