В Уфе начали выпускать кюветы для анализаторов свертывания крови

Их изготавливают для научно-производственного центра «Астра». Новое производство открылось на базе индустриального парка «БашИнвест». Сумма инвестиций в проект превысила 50 миллионов рублей. К слову, само предприятие занимается разработкой и производством медицинского лабораторного оборудования.

От идеи до разработки и производства. Весь путь создания нового оборудования проходит в стенах научно-производственного центра «Астра». Сначала уфимские инженеры продумывают концепцию будущего прибора, затем рисуют его 3D-модель, а после готовят чертежи, на которых отмечают размеры для крепления корпуса и винтов.

Задержки с поставками комплектующих и необоснованный рост цен не только тормозят производство, но и в разы увеличивают стоимость готового оборудования. Тем не менее, большую часть комплектующих используют всё же отечественного производства. Печатные платы по разработкам наших инженеров изготавливают в Зеленодольске, термостаты покупают на уфимском заводе, а пластик и корпусные элементы привозят из Нижнего Новгорода. И всё это в руках сотрудников центра «Астра» превращается в готовый для работы аппарат.

Готовые детали попадают на стол к инженеру-настройщику Полине Луговой. Сначала девушка проверяет работоспособность плат и их комплекцию. Дальше наступает последний этап – сборка прибора.

Анализатор свертываемости крови, сделанный руками уфимских инженеров, есть практически в каждой десятой лаборатории страны. Вот только для использования такого оборудования необходим кювет определённой формы. Изготавливают такие расходные материалы на специальном станке.

Основой для изготовления кювет послужило оптическое стекло, которое производят в Нижнекамске. Это идеально прозрачный материал, который имеет хорошую пропускную способность. А это самое важное для качественного результата анализов. К слову, это же стекло используют для создания очков.

За один рабочий день этот станок изготавливает порядка 30 тысяч изделий. К слову, размер и объемы готовой продукции уникальные, кюветы вышедшие из под пресс-формы, изготовленной в Подмосковье, подходят только для работы с нашими анализаторами, созданными руками инженеров научного центра «Астра».

Спрос на анализаторы в стране растёт. А значит, требуется ещё больше расходных материалов для работы с ними. Только в прошлом году было продано свыше 3 млн кювет. С таким объемом имеющееся производство уже не справляется.

Кюветы – это расходный анализ для наших анализаторов, они одноразовые. В год нужно 2,5-3 млн. Если учесть будущую разработку автоматического анализатора, можно умножать это число на два. Владимир Патосин, директор научно-производственного центра «Астра»