В Уфе кадеты и офицеры-воспитатели школы-интерната им. Мусы Гареева получили награды

В кадетском корпусе строевой подготовке уделяется основное внимание, так как у нас очень много мероприятий выездных. На парад мы выезжаем. Очень много людей задействовано. Строевая не тяжело. Главное – заинтересоваться, там начнешь, и потом уже само.

Айдар Абубакиров, кадет