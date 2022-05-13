В Уфе кадеты и офицеры-воспитатели школы-интерната им. Мусы Гареева получили награды

В Уфе наградили кадет и офицеров-воспитателей школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева. Благодарности вручил руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин. Таким образом в республике отметили вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, образцовую строевую подготовку и активное участие в праздновании 77-й годовщины Великой Победы.
Парадный расчет кадет отметили специальным дипломом за третье место за участие в торжественном Параде Победы в Уфе. Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева в Башкортостане – единственное учебное заведение подобного типа, где ребят готовят к поступлению в высшие военно-авиационные образовательные учреждения.