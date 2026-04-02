Оператор БПЛА из Башкирии удостоен высокой государственной награды

Боец 7-й отдельной мотострелковой бригады Илья Владимирович Ведров, уроженец села Ногуши, удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени. Военнослужащий несет службу в роте беспилотных систем.
Илья является специалистом высокого уровня. В зоне специальной военной операции он выполняет задачи техника по обслуживанию оптоволокна для FPV-дронов – беспилотников с видом от первого лица, которые считаются одними из самых эффективных. Кроме того, он является оператором наземного роботизированного комплекса «Курьер». Подобные компетенции сегодня особенно востребованы и требуют от бойца серьезной подготовки, ответственности и технического склада ума.
В 2022 году Илья был призван в рамках мобилизации, а в 2024 году принял решение продолжить службу по контракту. Сейчас он не только успешно решает поставленные задачи, но и делится опытом с товарищами – работает инструктором на полигоне, обучает личный состав.
Глава администрации Белокатайского района Лилия Мулланурова отметила, что земляки гордятся мужественным, надежным, преданным своему делу и стране бойцом.
Фото: Лилия Мулланурова, Vk