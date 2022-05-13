В ГИБДД Башкирии предупреждают о новых массовых проверках водителей

ГИБДД Башкирии намерено провести новые массовые проверки водителей. Об этом сообщает портал transport-news.ru.
Инспекторы будут выявлять на дорогах водителей, которые не имеют при себе диагностическую карту ТО машины. Также сотрудники ГИБДД выявят автомобили с техническими неисправностями. В частности, проверять будут водителей такси, служебных ТС, грузовиков, а также водителей других транспортных средств, которые перевозят пассажиров.
Если в машине будет выявлена серьёзная неисправность, то его эксплуатацию запретят, а водителю придется пройти техосмотр.