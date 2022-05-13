В Башкирии появятся 10 новых электрических и газовых автозаправок

В Башкирии откроют 10 новых электрических и газовых автозаправок. Об этом рассказал министр промышленности и инноваций республики Александр Шельдяев.
Уже сейчас в регионе работают 13 электрозарядных и 41 газовая станции. В этом году появится ещё 10 автозаправок подобного типа. Площадки для этого уже готовятся.
В Башкирии работает программа по переводу автомобилей на метан. Фактические расходы автовладельца составляют около 10 тысяч рублей, остальное ему компенсируют скидками и картами на топливо. Кроме того, владельцам машин на газе в Башкирии полагается скидка 50% по транспортному налогу. В 2021 году в республике по акции переоборудовали более 100 машин.
17 сентября 2021 года в Уфе открылась электрозаправка, позволяющая зарядить электромобиль примерно за 20 минут в зависимости от емкости аккумулятора.
Фото: ИА Башинформ.