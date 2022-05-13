В Башкирии детские лагеря будут заполнять на 100%

Детские лагеря теперь могут заполняться на 100 процентов. К тому же в период отдыха в них разрешены массовые мероприятия. Ковидные послабления по СанПиНу вступили в силу. В этом году организовать отдых планируется для 400 тысяч детей республики.

Под музыку и работать веселее. Вожатые детского лагеря «Энергетик» одновременно и листву собирают, и танцевать успевают. Настрой, как говорится, позитивный. На носу старт летнего отдыха. И уже через две недели им предстоит заряжать таким же хорошим настроением школьников.

Ксения уже, можно сказать, опытная вожатая. А вот новички проходят своеобразные творческие экзамены – самопрезентации, выступления. Каждый должен доказать, что сможет работать с детьми. Тем более что в этом году детей в лагере будет много. Лагеря получили разрешение работать на полную проектную мощность. В лагере «Энергетик» кипит работа перед началом первой летней смены. Сюда заедут 330 детей. Кроме того, теперь здесь смогут проводить и массовые мероприятия, которые годом ранее были под запретом. Так что общелагерным концертам дан зеленый свет. Но некоторые меры безопасности в связи с ковидом все равно остаются. К примеру, все сотрудники за два дня до заезда должны сдать ПЦР-тест

Вожатые могут сдавать ПЦР-тесты по месту жительства бесплатно. Родительские дни, посещение детей пока отменено. Наталья Гизетдинова, начальник детского оздоровительного центра «Энергетик»

По данным регионального Минобрнауки, в этом году в республике будут работать более 1,5 тысяч детских лагерей. А всеми формами отдыха планируется охватить 400 тысяч детей. Кроме того, как и в прошлом году, будет работать система кешбэка, что позволит родителям сэкономить средства.

Нужно зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф, зарегистрировать свою карту МИР, выбрать лагерь, смену, приобрести путевку. В течение 5 дней вернут 50%, но не более 20 тысяч. Потом можно подать документы в отдел образования для получения региональной компенсации в сумме 5900 рублей. Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан