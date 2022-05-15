Открытие парка Кашкадан в Уфе после реконструкции запланировано на 12 июня

Открытие уфимского парка Кашкадан после реконструкции запланировано на 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Планируется, что парк станет одной из главных площадок празднования Дня России и города, а также 268-летия со дня рождения Салавата Юлаева. Такое решение принято на рабочем совещании с участием заммэра столичной администрации Сергея Кожевникова.
Запланированы культурно-массовые и спортивные мероприятия – световое шоу, концерты и салют. К открытию парка планируется окончание всех запланированных работ. Сейчас ведутся работы по монтажу деревянного настила у озера, по укладке брусчатки, по установке бордюры и малых архитектурных форм.
Фото: Мэрия Уфы.