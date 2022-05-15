В РКБ имени Куватова рассказали о технологии перитонеального диализа

Запустить искусственную почку прямо у себя дома. В РКБ имени Куватова вновь возобновили технологию перитонеального диализа. А это значит, что теперь пациенты с почечной недостаточностью могут перейти с обычного гемодиализа на более щадящий и не быть привязанными к медучреждению.
О болезни почек Татьяна Емельянова узнала случайно. Женщина готовилась к плановой операции на вены, сдавала анализы. Вот только результаты показали: почки пациентки находятся практически в нерабочем состоянии.
Вместо обычного гемодиализа Татьяне Павловне врачи предложили провести перотаниальный диализ. Разница между этими процедурами в том, что при первом больные пожизненно трижды в неделю по четыре часа проводят в больнице у специального аппарата. Кровь выходит из организма, фильтруется машиной и только затем через вену возвращается обратно. А при перитонеальном диализе очищение от токсинов происходит прямо в брюшной полости, через установленный катетер.
Чтобы очистить кровь при помощи перитонеального диализа используют специальные растворы. Жидкость находится в запечатанных пластиковых пакетах. Однако основным фильтром в данном случае является брюшина, именно она очищает организм от токсинов и удаляет избыток жидкости
Через катетер в полость брюшины вливается диализный раствор. Он остается внутри тела на несколько часов. За это время продукты обмена веществ и избыток жидкости из крови переходят через брюшину в раствор. Спустя несколько часов его сливают и замещают свежим. Такой процесс повторяется четыре раза в день.
Перитонеальный диализ очень похож на ежедневную работу почек. По словам врачей, у таких пациентов лучше сохраняется остаточная функция органа, что играет немаловажную роль при подготовке к его трансплантации. Ещё один несомненный плюс в том, что менять раствор пациент может самостоятельно в домашних условиях. В среднем на это уходит не больше получаса. А это значит что теперь люди, страдающие почечной недостаточностью, больше не привязаны к медучреждению. Для пациентов из отдаленных районов республики этот метод может стать настоящим спасением.