В РКБ имени Куватова рассказали о технологии перитонеального диализа

Запустить искусственную почку прямо у себя дома. В РКБ имени Куватова вновь возобновили технологию перитонеального диализа. А это значит, что теперь пациенты с почечной недостаточностью могут перейти с обычного гемодиализа на более щадящий и не быть привязанными к медучреждению.

О болезни почек Татьяна Емельянова узнала случайно. Женщина готовилась к плановой операции на вены, сдавала анализы. Вот только результаты показали: почки пациентки находятся практически в нерабочем состоянии.

Обратилась к нефрологу РКБ, прошла здесь всех специалистов. Прошла полное обследование. Персонал очень внимательный. было принято решение, что мне нужно в диализное отделение. Татьяна Емельянова

Вместо обычного гемодиализа Татьяне Павловне врачи предложили провести перотаниальный диализ. Разница между этими процедурами в том, что при первом больные пожизненно трижды в неделю по четыре часа проводят в больнице у специального аппарата. Кровь выходит из организма, фильтруется машиной и только затем через вену возвращается обратно. А при перитонеальном диализе очищение от токсинов происходит прямо в брюшной полости, через установленный катетер.

Чтобы очистить кровь при помощи перитонеального диализа используют специальные растворы. Жидкость находится в запечатанных пластиковых пакетах. Однако основным фильтром в данном случае является брюшина, именно она очищает организм от токсинов и удаляет избыток жидкости

Через катетер в полость брюшины вливается диализный раствор. Он остается внутри тела на несколько часов. За это время продукты обмена веществ и избыток жидкости из крови переходят через брюшину в раствор. Спустя несколько часов его сливают и замещают свежим. Такой процесс повторяется четыре раза в день.

Дома самостоятельно будет выполнять процедуры, приезжать к нам один раз в месяц на контрольный осмотр и сдачу анализов. Пациентка всегда на связи, может обраться в любое время. Гузель Ахметсафина, врач-нефролог Республиканской клинической больницы имени Куватова