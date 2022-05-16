Стало известно, какой арт-объект появится у развязки около Центрального рынка в Уфе

Администрация Уфы сообщила о завершении конкурса на лучшую концепцию арт-объекта у развязки около Центрального рынка.

Победителем конкурса стала инсталляция «Тепло рук», которая представляет из себя две руки, символизирующие место встречи Азии и Европы. Стела олицетворяет ценности единства, дружбы и семьи. При этом сам арт-объект основан на традиционных башкирских орнаментах. Работа принадлежит Илье Ищенко из московского Института городского развития.