Стали известны подробности смерти пропавшей жительницы Башкирии

Накануне, 15 мая, в Башкирии нашли тело 34-летней Гульнары Б. Женщина пропала без вести ещё 6 мая. Стало известно, что несчастная была убита.

Янаульский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пропавшей.

По версии следствия, 6 мая женщина находилась в салоне автомобиля знакомого. Между ними вспыхнул конфликт из-за личных неприязненных отношений. По некоторой информации, женщина не могла отдать мужчине денежный долг. В порыве агрессии обвиняемый задушил несчастную и бросил её тело в лесополосе.