В Башкирии под окнами дома нашли 16-летнюю девочку

Как сообщает ИА «Башинформ», подростка экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у девочки ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили домой с родными.

Травмы, полученные девочкой, указывают на падение с высоты. Известно, что её семья живёт в этом же доме на втором этаже. По предварительной информации, подросток попыталась свести счёты с жизнью. Причины страшного поступка пока неизвестны. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.