Минтруд Башкирии прокомментировал смерть воспитанника интерната

В учреждении после трагического случая была проведена внеплановая проверка Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. По факту смерти несовершеннолетнего подопечного продолжаются следственные мероприятия специалистами Следственного комитета РФ по РБ, которые после всестороннего анализа обстоятельств, приведших к трагедии, дадут правовую оценку действиям руководителя учреждения и его воспитателей.

Министерство семьи, труда и социальной защиты РБ