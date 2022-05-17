Минтруд Башкирии прокомментировал смерть воспитанника интерната

26 января в Серафимовском детском доме-интернате погиб 12-летний воспитанник. В Министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии прокомментировали трагическое событие.

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Известно, что ребёнок страдал тяжёлой формой эпилепсии. После печального события в интернате была проведена внеплановая проверка министерства. Следственный комитет республики продолжает расследование произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям руководителя и воспитателей интерната. Произошедшее требует детального изучения всех факторов и обстоятельств.

В учреждении после трагического случая была проведена внеплановая проверка Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. По факту смерти несовершеннолетнего подопечного продолжаются следственные мероприятия специалистами Следственного комитета РФ по РБ, которые после всестороннего анализа обстоятельств, приведших к трагедии, дадут правовую оценку действиям руководителя учреждения и его воспитателей.

Министерство семьи, труда и социальной защиты РБ 

Сейчас в Серафимовском детском доме-интернате на обслуживании находятся 274 подопечных. Детский дом-интернат является единственным государственным медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания детей-инвалидов, в том числе паллиативных.

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