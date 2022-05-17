Стала известна схема объезда улицы Пугачева в Уфе

Улицу частично закроют для движения транспорта в начале июля. На участке улицы от Сочинской до Каменной переправы пройдет реконструкция: дорожное полотно там расширят, установят освещение.

Полностью закрываемый на ремонт участок можно будет объехать через Кузнецовский затон. Альтернативная дорога пройдет рядом с жилым сектором, по улицам Геофизиков, Испытателей и Бородинской. Ее протяженность составит более 3 км, сообщили в мэрии.