Стала известна дата проведения Международного башкирского диктанта

Башкирский язык объединит континенты. 17 апреля пройдёт Международный диктант. Масштабная просветительская акция готовится охватить десятки стран мира: жители России, Китая, Турции и Америки сядут за парты или подключатся онлайн, чтобы проверить свою грамотность.

Как сообщили организаторы, на сегодняшний день активно регистрируются площадки в Челябинской, Оренбургской областях и Пермском крае, где участников уже обеспечили сертификатами, бланками и фирменными ручками. Многочисленные заявки, поступающие из-за рубежа, подтверждают растущий интерес к культурному наследию Башкортостана. Акция призвана не только оценить уровень владения языком, но и укрепить связь между земляками и изучающими башкирский язык по всему миру.