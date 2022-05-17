В Уфе изменится расписание автобуса №101 и скорого электропоезда «Орлан»

В столице Башкирии изменится расписание автобуса №101 и скорого электропоезда «Орлан» - «Оренбург – Кумертау – Уфа». Это связано с проведением ремонтных работ в аэропорту Оренбурга.

В пресс-службе регионального Минтранса сообщили, что с 20 мая по 31 августа 2022 года автобус маршрута №101 будет выезжать с остановки «ЖД вокзал» и забирать пассажиров электропоезда «Орлан», прибывающего в 21:19.