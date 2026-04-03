В Башкирии на выходных резко изменится погода

Жителей республики в ближайшие два дня ждут перепады температур, дожди и грозы.
Сегодня днем, 3 апреля, по территории региона ожидаются кратковременные дожди. На северо-востоке существенных осадков не предвидится. В отдельных районах днем возможна гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывистый. Столбики термометров днем покажут от +10 до +15°С, а на востоке воздух прогреется до +20°С.
В субботу, 4 апреля, характер погоды изменится. Ночью дожди пройдут по всей республике, днем местами. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, с порывами. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5°С, при прояснениях возможно похолодание до -5°С. Днем ожидается +10, +15°С, на юге республики воздух прогреется до +20°С.