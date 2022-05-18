В Уфе началось строительство объездной дороги на время ремонта улицы Пугачева

Уфа готовится к 450-летнему юбилею. В столице началось строительство объездной дороги в обход улицы Пугачева, обновить которую планируют к лету 2024 года. Все это время будет проводиться масштабная реконструкция. Что планируется изменить и к чему нужно быть готовым автомобилистам и пассажирам общественного транспорта?
Объездная дорога в обход улицы Пугачева в Уфе пройдет по улицам Бородинской, Испытателей и Геофизиков. Автомобилистов будут предупреждать соответствующие дорожные знаки. Протяженность составит 3 км 200 метров. Дорожникам предстоит сделать твердое покрытие и провести освещение.
На улице Геофизиков в Уфе у дорожников кипит работа. Это один из участков будущего объездного шоссе. Отсюда пойдет весь автомобильный трафик на то время, пока улица Пугачева будет реконструироваться. Предусмотрены 4 остановки общественного транспорта и наружное освещение для безопасного движения автомобилистов.
Дорожники уже распланировали график работы – будут трудиться по 12 часов в сутки. Техники и людей достаточно.
После того как завершится строительство объездной дороги, будет закрыто движение для личного и общественного транспорта по улице Пугачева. По плану это должно произойти в июле этого года. Сама реконструкция магистрали продлится около двух лет.
За два года путепровод по улице Пугачева расширят до 15 метров на четыре полосы. Она будет продлена в створе улиц Сочинской и Бородинской. Это будет четырёхполосная автодорога длиной в 1 км. Как сообщили в администрации Уфы, также проектируется строительство новой дороги длиной чуть более одного километра, которая сократит путь от улицы Софьи Перовской до Каменной переправы. В общем, проект станет частью большого транспортно-логистического проекта «Южные ворота».