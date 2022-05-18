В Уфе началось строительство объездной дороги на время ремонта улицы Пугачева

Уфа готовится к 450-летнему юбилею. В столице началось строительство объездной дороги в обход улицы Пугачева, обновить которую планируют к лету 2024 года. Все это время будет проводиться масштабная реконструкция. Что планируется изменить и к чему нужно быть готовым автомобилистам и пассажирам общественного транспорта?

Объездная дорога в обход улицы Пугачева в Уфе пройдет по улицам Бородинской, Испытателей и Геофизиков. Автомобилистов будут предупреждать соответствующие дорожные знаки. Протяженность составит 3 км 200 метров. Дорожникам предстоит сделать твердое покрытие и провести освещение.

На улице Геофизиков в Уфе у дорожников кипит работа. Это один из участков будущего объездного шоссе. Отсюда пойдет весь автомобильный трафик на то время, пока улица Пугачева будет реконструироваться. Предусмотрены 4 остановки общественного транспорта и наружное освещение для безопасного движения автомобилистов.

Объездная дорога будет строиться в рамках нашего основного контракта, это уфимское ДРСУ. И по улице Геофизиков: здесь у нас пересекается строительство улицы по Кузнецовскому затону – здесь у нас работы ведет Дортрансстрой. Дорога будет выполнена асфальтная, с двухслойным асфальтным покрытием, будет устроено освещение, будут устроены остановки общественного транспорта. Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог, искусственных сооружений администрации г. Уфы

Дорожники уже распланировали график работы – будут трудиться по 12 часов в сутки. Техники и людей достаточно.

Объездная дорога у нас 3,6 км переустройство, количество единиц техники будет задействовано около 30 и людей примерно столько же. Артур Аюпов, заместитель начальника по производству филиала «Уфимское ДРСУ» АО «Башкиравтодор»

После того как завершится строительство объездной дороги, будет закрыто движение для личного и общественного транспорта по улице Пугачева. По плану это должно произойти в июле этого года. Сама реконструкция магистрали продлится около двух лет.