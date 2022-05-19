«Кроношпан Башкортостан» подарил детскому саду новую игровую площадку

Яркая и травмобезопасная площадка появилась в Новобердяшевском детском саду  Караидельского района республики. Такой подарок для местной детворы сделала компания «Кроношпан Башкортостан».

Не только маленьких, но и взрослых жителей деревни Новый Бердяш Караидельского района порадовал подарок от компании «Кроношпан Башкортостан». На территории детского сада появился современный игровой комплекс.

Безопасные горки, современные качели, развивающие игровые панели – строители предусмотрели все. Ребята по достоинству оценили новую детскую площадку.

Детский сад  в этом поселении давно уже под опекой сотрудников предприятия.  В прошлом году здесь были заменены окна, кровля, установлена новая сантехника.

«Кроношпан Башкортостан» продолжит реализацию благотворительных проектов в республике. В планах компании – немало добрых дел.

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