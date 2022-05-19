«Кроношпан Башкортостан» подарил детскому саду новую игровую площадку

Яркая и травмобезопасная площадка появилась в Новобердяшевском детском саду Караидельского района республики. Такой подарок для местной детворы сделала компания «Кроношпан Башкортостан».

Не только маленьких, но и взрослых жителей деревни Новый Бердяш Караидельского района порадовал подарок от компании «Кроношпан Башкортостан». На территории детского сада появился современный игровой комплекс.

Безопасные горки, современные качели, развивающие игровые панели – строители предусмотрели все. Ребята по достоинству оценили новую детскую площадку.

Детский сад в этом поселении давно уже под опекой сотрудников предприятия. В прошлом году здесь были заменены окна, кровля, установлена новая сантехника.