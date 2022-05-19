Эксперты развеяли пять мифов об эколестнице на Торатау

На Торатау растет 16 видов растений из Красной книги Башкирии, восемь из которых еще и в Красной книге России. Вот копеечник крупноцветковый, скоро зацветет лен уральский, еще здесь несколько видов ковылей. Нельзя сделать и пары шагов, чтобы не наступить на краснокнижный вид. Лестница критически необходима! Я один из тех, кто настаивал на том, чтобы ее начали строить и все бы ходили только по одной тропе. Еще несколько лет назад на Торатау было семь троп, сейчас более сорока! Почему это плохо: на шихане очень редкий и ранимый тип растительности. Люди, поднимаясь, выбивают ее до камня и все погибает. Тут есть тропы, шириной уже 50 метров, где не осталось почти ничего живого! Во всем цивилизованном мире для сохранения таких массовых объектов используются лестницы. Если не сделать ее сейчас, уже через десять лет вместо горы мы получим белый клык. И все, там вообще не будет растительности, в том числе уникальной и краснокнижной. Снижение нагрузки поможет постепенно восстановить растительный покров и внешний вид горы.

Василий Мартыненко, доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН