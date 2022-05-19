Эксперты развеяли пять мифов об эколестнице на Торатау

В Башкирии на шихане Торатау появится лестница для туристов и спортивный подъем для физически подготовленных путешественников. Подготовительные работы уже идут. Торатау – одно из самых популярных туристических направлений. Чтобы спасти гору от разрушений и позволить как можно большему количеству людей посетить уникальный шихан, было принято решение установить удобную лестницу.
Лестницы устанавливают на месте исторически сложившихся туристических троп, где нет особо охраняемой растительности и живности. Экологи и общественники неоднократно проверяли проект и признали его крайне полезным для горы, но все равно остаются вопросы. Эксперты поговорили с корреспондентами ИА «Башинформ» и развеяли самые популярные мифы о новшестве.
Миф №1. Лестница ничего не изменит!
Миф №2. Лестницы только навредят экологии, ведь стройка — это вибрации и тяжелая техника
Миф №3. Это испортит внешний вид горы
Если стоять лицом к шихану со стороны трассы и визит-центра, первая лестница будет прямо за горой, это восточный склон, а вторая по левую руку – на северном склоне. Они повторяют рельеф горы и ни в одном месте не закрывают вид. Даже наоборот – смотровые площадки сконструированы так, чтобы с них открывался самый красивый обзор.
Миф №4. Теперь будет больше туристов ходить и всю гору истопчут!
Это правда только наполовину – сейчас за выходные на гору поднимаются около 1000 человек – это колоссальная нагрузка на среду, а будет еще больше. Ведь теперь подняться на гору сможет каждый – и семья с маленьким ребенком, и пожилые люди. Раньше позволить себе такое они не могли – это все-таки существенная физическая нагрузка, а по лестнице и удобно, и безопасно, и есть где отдохнуть. Но ведь никто из них не будет больше задевать поверхность горы, хватать и рвать траву. Это так же как запрыгнуть на вершину – нагрузка на гору ноль.
Миф №5. Это выкачивание денег из туристов, ведь теперь точно сделают платный вход
Это не правда! Вход на территорию и подъем на гору на лестнице был и остается бесплатным.