Эксперты развеяли пять мифов об эколестнице на Торатау

В Башкирии на шихане Торатау появится лестница для туристов и спортивный подъем для физически подготовленных путешественников. Подготовительные работы уже идут. Торатау – одно из самых популярных туристических направлений. Чтобы спасти гору от разрушений и позволить как можно большему количеству людей посетить уникальный шихан, было принято решение установить удобную лестницу.

Фото №1 - Эксперты развеяли пять мифов об эколестнице на Торатау

Лестницы устанавливают на месте исторически сложившихся туристических троп, где нет особо охраняемой растительности и живности. Экологи и общественники неоднократно проверяли проект и признали его крайне полезным для горы, но все равно остаются вопросы. Эксперты поговорили с корреспондентами ИА «Башинформ» и развеяли самые популярные мифы о новшестве.

Миф №1. Лестница ничего не изменит!

На Торатау растет 16 видов растений из Красной книги Башкирии, восемь из которых еще и в Красной книге России. Вот копеечник крупноцветковый, скоро зацветет лен уральский, еще здесь несколько видов ковылей. Нельзя сделать и пары шагов, чтобы не наступить на краснокнижный вид. Лестница критически необходима! Я один из тех, кто настаивал на том, чтобы ее начали строить и все бы ходили только по одной тропе. Еще несколько лет назад на Торатау было семь троп, сейчас более сорока! Почему это плохо: на шихане очень редкий и ранимый тип растительности. Люди, поднимаясь, выбивают ее до камня и все погибает. Тут есть тропы, шириной уже 50 метров, где не осталось почти ничего живого! Во всем цивилизованном мире для сохранения таких массовых объектов используются лестницы. Если не сделать ее сейчас, уже через десять лет вместо горы мы получим белый клык. И все, там вообще не будет растительности, в том числе уникальной и краснокнижной. Снижение нагрузки поможет постепенно восстановить растительный покров и внешний вид горы.

Василий Мартыненко, доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН

Миф №2. Лестницы только навредят экологии, ведь стройка — это вибрации и тяжелая техника

Мы примерно как строители египетской пирамиды - фактически только ручной труд, никакой тяжелой техники на горе не будет. Экологи несколько раз перепроверяли проект – он действительно безопасен. Сначала мы на метровую глубину установим трубы, это безопасно для горы и туристов – ничего шататься не будет! Потом болтами прикрутим лестничные проемы и площадки для отдыха. Поднимать все наверх будем с помощью лебедки, а собирать тут – на месте. Смотрите! Вот образец, как будет выглядеть лестница. Видите, лестница покрыта горячим цинкованием, это означает, что не будет ржаветь. Ступени решетчатые, это чтобы пропускать солнечный свет и воду, и с зубчиками - чтобы не поскользнуться и не упасть. На шихан смогут подняться и оценить его красоту и стар и мал, даже зимой! Всего мы установим 402 метра лестницы и четыре площадки для отдыха. Осенью закончим!

Михаил Пастухов, инженер ООО «Альбит», представитель подрядчика
Фото №2 - Эксперты развеяли пять мифов об эколестнице на Торатау

Миф №3. Это испортит внешний вид горы

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Если стоять лицом к шихану со стороны трассы и визит-центра, первая лестница будет прямо за горой, это восточный склон, а вторая по левую руку – на северном склоне. Они повторяют рельеф горы и ни в одном месте не закрывают вид. Даже наоборот – смотровые площадки сконструированы так, чтобы с них открывался самый красивый обзор.

Миф №4. Теперь будет больше туристов ходить и всю гору истопчут!

Это правда только наполовину – сейчас за выходные на гору поднимаются около 1000 человек – это колоссальная нагрузка на среду, а будет еще больше. Ведь теперь подняться на гору сможет каждый – и семья с маленьким ребенком, и пожилые люди. Раньше позволить себе такое они не могли – это все-таки существенная физическая нагрузка, а по лестнице и удобно, и безопасно, и есть где отдохнуть. Но ведь никто из них не будет больше задевать поверхность горы, хватать и рвать траву. Это так же как запрыгнуть на вершину – нагрузка на гору ноль.

Гора погибает! Не для того мы спасали шиханы от промышленной разработки, чтобы ее в итоге убили люди бесконтрольным туристическим потоком! Шесть лет назад, в 2015 году я лично отвозил обращение и 50 тысяч подписей жителей в приемную президента страны, чтобы он остановил разработку. И это очень хорошо, что гора стала любимым туристическим объектом тысяч наших граждан и туристический поток растет, но мы обязаны сохранить ее и для потомков.

Мурад Шафиков, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии
Фото №3 - Эксперты развеяли пять мифов об эколестнице на Торатау

Миф №5. Это выкачивание денег из туристов, ведь теперь точно сделают платный вход

Это не правда! Вход на территорию и подъем на гору на лестнице был и остается бесплатным.

Я посетил много стран, везде такие культовые и популярные места оборудуют лестницами. Особенно это развито в Китае, где много одиночных гор. Это давно известный и хорошо зарекомендовавший себя прием! Шиханы имеют мировое значение, их нужно обезопасить и сохранить для потомков. Поэтому, когда приняли решение о строительстве экотропы, мы с коллегами биологами, экологами и геологами были очень рады. Мы проверяли проект, как все будет организовано, и остались очень довольны и удовлетворены.

Расих Хамитов, советник Главы Башкирии по вопросам использования природных ресурсов и экологический безопасности
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