Спасатели Уфы проводят профилактические мероприятия в преддверии купального сезона

Только в мае на воде погибли три человека. Этой ночью на Белой едва не утонула женщина. Пожилую уфимку спасли сотрудники Управления гражданской защиты. Спасатели узнали только ее имя и возраст. Причина, почему она оказалась в реке, пока не установлена. Чтобы избежать трагедий и подобных ситуаций, УГЗ города Уфы проводит ряд профилактических мероприятий к началу купального сезона.
Пока на Теплом озере безлюдно, спасатели готовят один из его пляжей к купальному сезону. Водолазы исследуют в десяти метрах от берега дно и собирают мусор. Спасатели сменяют друг друга, и каждый из них находится в воде около 40 минут. Сегодня работы проходят в Калининском районе столицы
Улов сегодня получился разнообразным: от ракушек и коряг до утопленных автомобилей, правда, игрушечных. Сотрудников Управления гражданской защиты такими находками удивить сложно. Водолаз с многолетним опытом Алексей Якунин рассказал о своей коллекции интересных находок со дна уфимских водоемов.
Всего водолазам предстоит очистить дно 10 официальных пляжей, которые откроются летом в Уфе. Но спасатели уделяют внимание не только санкционированным зонам отдыха. На самых популярных «диких» пляжах будут установлены информационные аншлаги, предупреждающие об опасности купания в таких местах.
Очистка водоёмов проводится ежегодно перед купальным сезоном, чтобы избежать травмирования отдыхающих. После завершения работ на водных объектах установят буйки. Они и будут обозначать безопасную для купания зону. Работы идут на всех 137 пляжах Башкирии, которые откроют 1 июня.