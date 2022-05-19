Спасатели Уфы проводят профилактические мероприятия в преддверии купального сезона

Только в мае на воде погибли три человека. Этой ночью на Белой едва не утонула женщина. Пожилую уфимку спасли сотрудники Управления гражданской защиты. Спасатели узнали только ее имя и возраст. Причина, почему она оказалась в реке, пока не установлена. Чтобы избежать трагедий и подобных ситуаций, УГЗ города Уфы проводит ряд профилактических мероприятий к началу купального сезона.

Пока на Теплом озере безлюдно, спасатели готовят один из его пляжей к купальному сезону. Водолазы исследуют в десяти метрах от берега дно и собирают мусор. Спасатели сменяют друг друга, и каждый из них находится в воде около 40 минут. Сегодня работы проходят в Калининском районе столицы

Улов сегодня получился разнообразным: от ракушек и коряг до утопленных автомобилей, правда, игрушечных. Сотрудников Управления гражданской защиты такими находками удивить сложно. Водолаз с многолетним опытом Алексей Якунин рассказал о своей коллекции интересных находок со дна уфимских водоемов.

Оружие было, сейф. Не всегда это ручным способом достанешь. Алексей Якунин, водолаз поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

Всего водолазам предстоит очистить дно 10 официальных пляжей, которые откроются летом в Уфе. Но спасатели уделяют внимание не только санкционированным зонам отдыха. На самых популярных «диких» пляжах будут установлены информационные аншлаги, предупреждающие об опасности купания в таких местах.

Очистки пляжей уже начались. Сейчас обследуем и очищаем уже шестой пляж. Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы