До Башкирии добрались награды из Лондона

«Башспирт» получил награды международного дегустационного конкурса. Он прошел в Лондоне в марте.
Напомним, крепкие напитки башкирской компании впервые вошли в ТОП-3 лучших одного из самых авторитетных международных конкурсов в индустрии алкогольных напитков IWSC – 2022.
Премиальный «Дикий мед» получил 92 балла из 100 возможных, завоевав серебряную медаль. Новинка «Белый чай жасмин» также получила серебряную награду. «Дикий мед перечная мята» и «Курай» завоевали бронзовые медали.
Продукцию АО «Башспирт» дегустировали и оценивали мировые эксперты-амбассадоры, среди которых Бернадетт Пэмплин, выступающая судьей на ряде международных конкурсов, включая World Gin Awards и Craft Spirits Американского института дистилляции в Сан-Франциско.
Так эксперты описали «Дикий мед»: «Элегантный как по аромату так и по вкусу. Прекрасные сдобные нотки дополняются согревающими пряностями и сдержанным оттенком бортевого меда. Приятное сливочное послевкусие».
В крепком напитке «Белый чай жасмин» международные дегустаторы оценили свежий и легкий аромат с прекрасным вкусом ванильного оттенка. В «Курае» — насыщенный аромат с отчетливыми тонами ромашки. В напитке «Дикий мед перечная мята» запомнился цветочный аромат с фруктовыми нотами и пряностями.