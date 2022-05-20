Названы сроки завершения дорожной разметки на дорогах Уфы

Стали известны сроки завершения дорожной разметки на дорогах Уфы. Об этом в эфире программы «Честно говоря» рассказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии столицы Рустем Хамитов.

Фото №1 - Названы сроки завершения дорожной разметки на дорогах Уфы

Он рассказал, что на сегодняшний день уже доведены все лимиты. Ориентировочно работы будут завершены к концу июня - началу июля.

Напомним, в 2022 году для выполнения работ по нанесению дорожной разметки из бюджета Уфы выделили 35,7 млн рублей. Это позволит покрыть 18 тысяч квадратных метров краской и 23 тысяч квадратных метров - термопластиком.

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