В Сибае для молодежи организовали просветительскую встречу

В Сибайском колледже искусств имени Камиля Валеева прошла просветительская встреча ученых вузов, Академии наук РБ с активной молодежью Сибая в возрасте 14-35 лет, направленная на формирование патриотических ценностей, активной гражданской позиции под эгидой общества «Знание».

Во время встречи с молодёжью уфимские гости общались на тему перспектив и достижений города, республики и России, а также обсуждали экономические, научные, культурные, военно-политические достижения страны, имена, которыми мы гордимся, вопросы объединения народов. Встреча сопровождалась вопросами и ответами спикеров и молодёжи.