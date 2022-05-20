В Сибае для молодежи организовали просветительскую встречу

В Сибайском колледже искусств имени Камиля Валеева прошла просветительская встреча ученых вузов, Академии наук РБ с активной молодежью Сибая в возрасте 14-35 лет, направленная на формирование патриотических ценностей, активной гражданской позиции под эгидой общества «Знание».  

Во время встречи с молодёжью уфимские гости общались на тему  перспектив и достижений города, республики и России, а также обсуждали экономические, научные, культурные, военно-политические достижения страны, имена, которыми мы гордимся, вопросы объединения народов. Встреча сопровождалась вопросами и ответами спикеров и молодёжи.

17 мая дан старт двухнедельному марафону общества «Знание», где мы встречаемся с молодежью, рассказываем о роли России, в целом рассказываем, что такое российская цивилизация.

Юлдаш Юсупов, кандидат исторических наук
Уфимская волна
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