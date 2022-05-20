Из Уфы на Донбасс отправился восьмой гумконвой

Из Уфы на Донбасс отправился восьмой конвой с гуманитарной миссией для жителей Луганской Народной Республики. В этот раз колонна везет асфальтобетонный завод и бригаду специалистов.

В ЛНР уже работают 40 врачей и медсестер из Башкортостана, которые оказывают квалифицированную медицинскую помощь жителям братских республик. Там же трудятся дорожные рабочие и специалисты в сфере ЖКХ – порядка 30 человек. Напомним, за прошедшие два месяца наша республика уже направила шесть автомобильных колонн и один железнодорожный вагон. Из Башкортостана на Донбасс отправлено более 800 тонн гуманитарной помощи.

Мы видим те отзывы, которые получаем в соцсетях, официальных заявлениях от жителей ДНР и ЛНР. Это слова благодарности и уважения к жителям Башкортостана. За наши добрые сердца, отзывчивость и принцип: «Своих не бросаем!».

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Понятно, что с каждым разом номенклатура отправленного расширяется. Сейчас идет упор на стройматериалы и помощь специалистов.

Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Уфимская волна
Пенальти