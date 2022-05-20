«Дачную амнистию» продлят до 1 марта 2031 года

Об этом сообщили на встрече сотрудников регионального Управления Росреестра, Кадастровой палаты Башкортостана, Союза садоводов республики и собственников садовых участков. Это позволит оформить объекты без полного сбора документов.

На территории региона в Едином госреестре недвижимости содержится более 303 тысяч земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Из них только в отношении 70% зарегистрировано право собственности. Также во время встречи обсудили изменения в законодательстве.

К сожалению, несмотря на длительность дачной амнистии до сих пор у нас много участков, чуть ли не 40%, которые не зарегистрировали свое право собственности. Когда возникают вопросы по оформлению земельных участков, то иногда наши бюрократические моменты, скажем так, останавливают садоводов.

Ринат Мигранов, председатель Союза садоводов России в Республике Башкортостан

Есть как минимум большой пласт, который не зарегистрирован. И мы понимаем, что есть большое количество участков, мы не знаем их количество, владельцы должны будут еще подойти и встать на учет. В рамках всей этой процедуры возникают сложности. Так как сады были созданы в большей своей части давно, в 80-90-х годах, у кого-то потеряны документы. Это не позволяет в достаточно упрощенном порядке взять и зарегистрировать.

Марат Мирзаянов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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