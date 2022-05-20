«Дачную амнистию» продлят до 1 марта 2031 года

Есть как минимум большой пласт, который не зарегистрирован. И мы понимаем, что есть большое количество участков, мы не знаем их количество, владельцы должны будут еще подойти и встать на учет. В рамках всей этой процедуры возникают сложности. Так как сады были созданы в большей своей части давно, в 80-90-х годах, у кого-то потеряны документы. Это не позволяет в достаточно упрощенном порядке взять и зарегистрировать.

Марат Мирзаянов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан