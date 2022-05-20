«Дачную амнистию» продлят до 1 марта 2031 года

Об этом сообщили на встрече сотрудников регионального Управления Росреестра, Кадастровой палаты Башкортостана, Союза садоводов республики и собственников садовых участков. Это позволит оформить объекты без полного сбора документов.
На территории региона в Едином госреестре недвижимости содержится более 303 тысяч земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Из них только в отношении 70% зарегистрировано право собственности. Также во время встречи обсудили изменения в законодательстве.