В Уфе выявили магазины, которые продавали алкоголь в день Последнего звонка

В Башкортостане проверят магазины на факт нарушения «сухого закона». В день выпускного для 11-классников, который пройдет 25 мая, состоятся рейды. Запрет на продажу спиртного в день Последнего звонка действует в республике с 2017 года. В свое время нововведение было горячо поддержано педагогами и родительской общественностью.

Кафе и рестораны в день праздника смогут работать в обычном режиме без каких-либо ограничений, запрет действует только на розничные торговые точки. Согласно КоАП России, должностных лиц могут оштрафовать на 20-40 тысяч рублей, для юридических лиц суммы наказаний составляют от 100 до 300 тысяч.

Закон позволяет конфисковать алкоголь у нарушителя. Проверки в Башкортостане уже состоялись 18 мая, когда проходил выпускной для 9-классников.