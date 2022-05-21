В России коронавирус выявили более чем у 5 000 человек за сутки

В России к 21 мая 2022 года общее число всех выявленных фактов коронавируса составило 18 288 740 пациентов. В их числе 5 034 человек с подтвержденным диагнозом – прирост за последние сутки.

Согласно официальным федеральным данным, в стране выписано по выздоровлению 17 683 089 человек, ранее заболевших коронавирусом, в том числе за последние сутки было выписано 6 288 пациентов.