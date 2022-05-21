В Башкирии до конца 2024 года планируется построить 1000 объектов придорожного сервиса
Глава
Башкирии Радий Хабиров 21 мая посетил первый в регионе автозаправочный комплекс
IRBIS,
который на трассе Уфа-Оренбург появился в феврале этого года. Комплекс возвели
в рамках реализации приоритетного инвестпроекта по республиканской программе
развития придорожного сервиса.
Радий Хабиров отметил, что люди часто ездят либо по делам, либо во
время путешествий, и такие объекты в регионе нужны. Всего к 2024 году
планируется построить около 1000 объектов придорожного сервиса.
С учетом
очень разветвленной сети дорог в Башкортостане это имеет огромное значение. В
этой связи мы развернули большую программу по развитию придорожного сервиса. Благодаря
этому на самых разных направлениях нашей республики начали появляться вот такие
объекты, как по пути из Уфы в аэропорт. Компания «Ирбис», которая построила
этот комплекс, работает над четырьмя подобными объектами у нас в республике. Мы
предложили им установить еще порядка 10 таких сервисов.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также руководитель республики напомнил тем, кто желает заниматься
этим бизнесом, что они могут войти в Перечень приоритетных проектов.
Я абсолютно
уверен, что к 2024 году на основных автомагистралях у нас будет достаточное
количество подобных станций, где можно заправиться, перекусить, что-то купить,
просто отдохнуть. Мы для этого все, что нужно, делаем.