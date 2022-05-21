В Башкирии до конца 2024 года планируется построить 1000 объектов придорожного сервиса

Глава Башкирии Радий Хабиров 21 мая посетил первый в регионе автозаправочный комплекс IRBIS, который на трассе Уфа-Оренбург появился в феврале этого года. Комплекс возвели в рамках реализации приоритетного инвестпроекта по республиканской программе развития придорожного сервиса.

Фото №1 - В Башкирии до конца 2024 года планируется построить 1000 объектов придорожного сервиса

Радий Хабиров отметил, что люди часто ездят либо по делам, либо во время путешествий, и такие объекты в регионе нужны. Всего к 2024 году планируется построить около 1000 объектов придорожного сервиса.

С учетом очень разветвленной сети дорог в Башкортостане это имеет огромное значение. В этой связи мы развернули большую программу по развитию придорожного сервиса. Благодаря этому на самых разных направлениях нашей республики начали появляться вот такие объекты, как по пути из Уфы в аэропорт. Компания «Ирбис», которая построила этот комплекс, работает над четырьмя подобными объектами у нас в республике. Мы предложили им установить еще порядка 10 таких сервисов.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №2 - В Башкирии до конца 2024 года планируется построить 1000 объектов придорожного сервиса

Также руководитель республики напомнил тем, кто желает заниматься этим бизнесом, что они могут войти в Перечень приоритетных проектов.

Я абсолютно уверен, что к 2024 году на основных автомагистралях у нас будет достаточное количество подобных станций, где можно заправиться, перекусить, что-то купить, просто отдохнуть. Мы для этого все, что нужно, делаем.

Радий Хабиров, Глава РБ

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