В Башкирии до конца 2024 года планируется построить 1000 объектов придорожного сервиса

С учетом очень разветвленной сети дорог в Башкортостане это имеет огромное значение. В этой связи мы развернули большую программу по развитию придорожного сервиса. Благодаря этому на самых разных направлениях нашей республики начали появляться вот такие объекты, как по пути из Уфы в аэропорт. Компания «Ирбис», которая построила этот комплекс, работает над четырьмя подобными объектами у нас в республике. Мы предложили им установить еще порядка 10 таких сервисов.

Радий Хабиров, Глава РБ