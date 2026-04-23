Жители Башкирии могут выбрать объекты для благоустройства в 2027 году

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовало онлайн-голосование. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Так, в Уфе на голосование выдвинули площадь им. Салавата Юлаева, парк им. Николая Гастелло, территорию перед детской филармонией и многие другие объекты.

Площадь имени Салавата Юлаева пока замерла в ожидании героя. Перед жителями и гостями города она тоже предстанет обновлённой, сохранив основные детали, вроде центрального фонтана, который сейчас спрятан за забором. Но уже можно заглянуть в возможное будущее. Это визуализация одного из вариантов того, какой будет площадь. Урбанисты хотят сохранить главную ценность этого места.

Площадь имени Салавата Юлаева вошла в число территорий, выдвинутых на голосование для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И это лишь одно из общественных пространств.

Свои предложения сформированы в каждом муниципалитете Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров уже призвал жителей принять участие в голосовании. Благодаря проекту в республике преобразилось множество территорий.

Так, в прошлом году пять городов и сёл получили федеральную поддержку. В Чишмах будет создан современный променад на проспекте Дружбы и центральной площади. «Край родников» – лейтмотив всего сквера, где вдоль него образуются как остановки кочевника, так и функциональные зоны современного жителя: событийная площадь с визит-центром, сценой и фонтаном, место встречи «очаг», детская игровая зона и велодорожка. И в этом году Чишмы вновь участвуют в голосовании.

А в Белебее идёт благоустройство бульвара имени Марса Амирова. Это пешеходная зона, которая ведёт от центральной улицы к Дворцу культуры. Раньше здесь были старые тротуары, неудобные переходы и хаотичная парковка. Сейчас зона преобразилась: после первого этапа благоустройства здесь появились освещение, велодорожка и видеокамеры. Заменили покрытия и провели озеленение. Каждая зона бульвара будет тематической, их объединит принцип – движение жизни вперёд.

И каждый житель республики тоже может постараться для своего села или города. Проголосовать можно на сайте «Госуслуги. Решаем вместе». В списке муниципалитетов находим свой, после на экране появится список общественных территорий. Остаётся выбрать наиболее важную для вас зону.