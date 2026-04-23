Жители Башкирии могут выбрать объекты для благоустройства в 2027 году

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовало онлайн-голосование. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Так, в Уфе на голосование выдвинули площадь им. Салавата Юлаева, парк им. Николая Гастелло, территорию перед детской филармонией и многие другие объекты.
Площадь имени Салавата Юлаева пока замерла в ожидании героя. Перед жителями и гостями города она тоже предстанет обновлённой, сохранив основные детали, вроде центрального фонтана, который сейчас спрятан за забором. Но уже можно заглянуть в возможное будущее. Это визуализация одного из вариантов того, какой будет площадь. Урбанисты хотят сохранить главную ценность этого места.
Площадь имени Салавата Юлаева вошла в число территорий, выдвинутых на голосование для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И это лишь одно из общественных пространств.
Свои предложения сформированы в каждом муниципалитете Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров уже призвал жителей принять участие в голосовании. Благодаря проекту в республике преобразилось множество территорий.
Так, в прошлом году пять городов и сёл получили федеральную поддержку. В Чишмах будет создан современный променад на проспекте Дружбы и центральной площади. «Край родников» – лейтмотив всего сквера, где вдоль него образуются как остановки кочевника, так и функциональные зоны современного жителя: событийная площадь с визит-центром, сценой и фонтаном, место встречи «очаг», детская игровая зона и велодорожка. И в этом году Чишмы вновь участвуют в голосовании.
А в Белебее идёт благоустройство бульвара имени Марса Амирова. Это пешеходная зона, которая ведёт от центральной улицы к Дворцу культуры. Раньше здесь были старые тротуары, неудобные переходы и хаотичная парковка. Сейчас зона преобразилась: после первого этапа благоустройства здесь появились освещение, велодорожка и видеокамеры. Заменили покрытия и провели озеленение. Каждая зона бульвара будет тематической, их объединит принцип – движение жизни вперёд.
И каждый житель республики тоже может постараться для своего села или города. Проголосовать можно на сайте «Госуслуги. Решаем вместе». В списке муниципалитетов находим свой, после на экране появится список общественных территорий. Остаётся выбрать наиболее важную для вас зону.
Голосование продлится до 12 июня. Чем выше активность, тем больше шансов, что ваше любимое место преобразится и обретёт вторую жизнь.