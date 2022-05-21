Синоптики Башкирии предупредили о понижении температуры до минусовых отметок

В Башкирии погода не намерена улучшаться. В ближайшие два дня, по сообщению синоптиков башкирского Гидрометцентра, прогнозируются не только дожди, но и местами падение температуры ниже нулевой отметки.

В течение дня 22 мая в Башкирии пройдут небольшие дожди, местами – со снегом. Ветер местами разгонится до порывистого. Днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, ночью похолодает до 0, +5 градусов. Однако при прояснениях возможны заморозки до -3 градусов.